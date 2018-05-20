В Верхней Пышме школьники поучаствовали в зарядке с полицейскими

23:28 | 21.05.2018

В рамках акции МВД России «Зарядка со стражем порядка» в Верхней Пышме состоялся праздник с элементами показательных выступлений силовиков, в котором приняли участие порядка 150 школьников средних и старших классов.



Помимо детей, на мероприятии также присутствовали руководитель управления физической культуры, спорта и молодёжной политики городского округа Алексей Британов, начальник отдела профессиональной подготовки УРЛС ГУ МВД области полковник внутренней службы Владимир Лемещук и председатель Общественного совета при ОВД «Верхнепышминский» Сергей Зверев.



Как рассказал СМИ пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых, на мероприятии перед школьниками свои умения по задержанию вооруженных преступников продемонстрировали бойцы отряда специального назначения «Гром» управления по контролю за оборотом наркотиков областного полицейского главка, мастер-класс для подрастающего поколения провели легендарный полицейский патрульно-постовой службы УМВД по Екатеринбургу Никита Ступак и заслуженный мастер спорта России по лыжным гонкам, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в Корее 2018 года, серебряный призер чемпионата мира 2017 года Юлия Белорукова.



«Настроение участников праздника поддерживало «Офицерское трио», исполнившее несколько ярких музыкальных произведений, в том числе песню, посвященную 300-летию российской полиции. Эта знаменательная дата будет повсеместно отмечаться совсем скоро, 5 июня», — напомнил Горелых. По его словам, судя по улыбкам школьников, можно смело сделать вывод, что зарядка со стражем порядка им понравилась.



Фото: Валерий Горелых