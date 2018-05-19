23 мая для екатеринбургских школьников прозвенит последний звонок

13:27 | 21.05.2018

23 мая в 179 школах Екатеринбурга прозвенят последние звонки. Праздник отметят 6 488 11-классников и 12 593 девятикласников.



Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, за каждой школой будут закреплены сотрудники органов внутренних дел из числа руководства отделов полиции.



«На прилегающих к школам территориях будут находиться сотрудники полка патрульно-постовой службы полиции. Кроме этого, около каждого общеобразовательного учреждения будут выставлены посты ДПС ГИБДД УМВД с целью обеспечения безопасности дорожного движения», - говорится в сообщении.



После завершения мероприятий в школах сотрудники полиции будут сопровождать выпускников к местам празднования. Традиционно это ЦПКиО им. Маяковского, Исторический сквер, площадь 1905 года, парк имени Архипова.



Отмечается, что обеспечение порядка будет находиться под личным контролем начальника УМВД России по городу Екатеринбургу полковника полиции Сергея Кулагина.





Фото: friends.nnov.org