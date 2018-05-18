В Свердловской области разбитыми машинами не обошлось. Встали поезда, и 30 тысяч человек остались без электричества

16:40 | 20.05.2018

Как мы уже писали, из-за первой майской грозы и урагана 20 мая в Екатеринбурге и пригородах были повалены деревья, сорваны крыши, разбиты автомобили, но стихия этим не ограничилась.



В 13:15 по уральскому времени встали поезда на железной дороге Екатеринбург — Пермь. Составы были остановлены в обоих направлениях. На данный момент известно о двух поездах дальнего следования, которые движутся по данной ветке и опаздывают к месту пребывания из-за разбушевавшейся стихии.



Также на станции Сабик встал электропоезд Шаля — Екатеринбург, который должен был прибыть в уральскую столицу в 15:16, но до сих пор стоит в 104 километрах от пункта назначения.



Кроме того, из-за мощного грозового циклона около 30 тысяч человек остались без электроснабжения в Свердловской области.



По сообщению пресс-службы «МРСК Урала», под отключение попали населенные пункты в Артинском, Красноуфимском, Михайловском, Первоуральском, Ревдинском, Сысертском и Белоярском районах.



«На данный момент энергетики оценивают объем погашенной нагрузки, так как технологические нарушения произошли как на линиях электропередачи классом напряжения 110/35 кВ, так и на распределительных сетях. Грозовой фронт в настоящий момент переместился с юга на восток области. И фиксируются новые отключения», — прокомментировали ситуацию энергетики. В настоящее время ремонтные бригады приступили к восстановительным работам.



Но и это ещё не всё, без водоснабжения остались жители Верхней Пышмы. По сообщению диспетчерской службы, на сетях произошла авария, сейчас её устраняют. Как связана авария на сетях водоснабжения с прошедшим ураганом, не уточняется, возможно, сбоем насосного оборудования из-за скачка напряжения в электросетях.