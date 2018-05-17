Императорский бал: в Доме Севастьянова наградили лучших выпускников

22:50 | 18.05.2018

Сегодня, 18 мая, в столице Урала в седьмой раз состоялся Императорский бал, где лучших школьников региона наградили медалями. В этом году мероприятие приурочено к 150-летию со дня рождения императора Николая II. Каждый участник получил золотую или серебряную медаль «Преуспевающему».



Лучших 11-классников поздравили первый заместитель губернатора Свердловской области Владимир Тунгусов и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. По словам замглавы региона, из более чем тысячи выпускников по итогам конкурса было отобрано всего 100 человек. Это те выпускники, которые не только закончили одиннадцатый класс на «отлично», но и добились наибольших успехов в общественно-полезной деятельности и спорте.



Напомним, что идея ежегодного проведения Императорского бала принадлежит Екатеринбургской епархии, которая в 2012 году с помощью губернатора добилась возвращения этой традиции дореволюционной России.





Фото: c-ib.ru