Фестиваль «Стенограффия» пройдёт в Екатеринбурге в девятый раз

22:31 | 18.05.2018

В очередной раз, с 25 по 27 мая, столица Урала докажет, что является центром российского стрит-арта, ведь именно в это время пройдёт девятый фестиваль уличного искусства «Стенограффия».



В рамках фестиваля художникам из России и из-за рубежа предстоит создать около 20 арт-объектов, которые смогут стать новыми достопримечательностями города. Отмечается, что в дни «Стенограффии» в городе состоятся и другие мероприятия с участием художников. Например, в рамках фестиваля «Город рисует сам себя» уличные художники вместе с воспитанниками детских домов Екатеринбурга и области украсят городской трамвай на футбольную тематику, что будет приурочено к чемпионату мира по футболу.



Напомним, что фестиваль «Стенограффия» проходит в Екатеринбурге с 2010 года, ежегодно преображая город объектами современного искусства.





Фото: 56nv.ru