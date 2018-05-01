Известный спортсмен публично поддержал выдвинувшегося на праймериз свердловского общественника

20:01 | 18.05.2018

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2006 года в Турине Иван Алыпов принял решение поддержать свердловского общественника, исполнительного директора Федерации лыжных гонок Свердловской области Дмитрия Чукреева в его участии в праймериз «Единой России», по итогам которых партия будет выдвигать кандидатов в городскую думу Екатеринбурга.



«Мой друг и товарищ Дмитрий Чукреев принял решение участвовать в праймериз по Железнодорожному району Екатеринбурга. Пожалуй, именно таких людей не хватает в городской думе — молодых, честных и целеустремленных, ратующих за развитие массового спорта. Дмитрий в течение последних трех лет является одним из организаторов центрального старта гонки «Лыжня России» в Свердловской области, успешно справляясь с целями и задачами, поставленными руководством региона. Он не просто хороший исполнитель, но и в первую очередь справедливый по складу своего характера. Я считаю, что Дмитрий Чукреев достоин представлять жителей Железнодорожного района в гордуме», — заявил Иван Алыпов.



Он также призвал всех горожан, поддерживающих борца с нелегальными казино и фунфыриками, прийти на участки 3 июня и проголосовать за Дмитрия Чукреева.