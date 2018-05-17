Главу Полевского оштрафовали за долгий ответ на обращение

19:14 | 18.05.2018

В Свердловской области на главу города Полевского наложили штраф за ненадлежащее рассмотрение обращения заявителя.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, ещё 25 января этого года глава крестьянского хозяйства обратился к мэру города Константину Поспелову с письменным обращением по вопросу зонирования территории на земельных участках, состоящих в его собственности.



Обращение заявителя было зарегистрировано в тот же день, однако ответ на него пришёл спустя целых 42 дня – 9 апреля. По закону чиновник был обязан дать письменный ответ в течение 30 дней. За задержку реакции на обращение заявителя почти на две недели против Поспелова возбудили административное дело, которое повлекло штраф в размере пяти тысяч рублей.





Фото: oblgazeta.ru