Житель Екатеринбурга, претендовавший на пост председателя правительства России, подал в суд на Владимира Путина

18:46 | 18.05.2018

Кировскому районному суду Екатеринбурга предстоит вынести решение по непростому делу. Сегодня в суд поступило заявление (есть в распоряжении редакции) от члена «Справедливой России» Дмитрия Чусовитина, который в апреле 2018 года предложил президенту России Владимиру Путину рассмотреть его кандидатуру на должность председателя правительства РФ, посчитав, что он обладает соответствующими знаниями и опытом, а ранее предлагал главе государства свою концепцию социально-экономического развития России и регионального управления.



Как отмечает в своем исковом заявлении гражданин, на его письмо, направленное Администрацию Президента, Совет Федерации, Госдуму и парламентские партии он получил ответ «Принято к сведению», а Владимир Путин проигнорировал обращение екатеринбуржца, чем, по его мнению, нарушил его права. В связи с этим он просит 100 миллионов рублей морального вреда, так как якобы понес физические и нравственные страдания.



Напомним, что Владимир Путин 7 мая внёс в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева на пост председателя нового правительства, после чего депутаты дали согласие на его назначение. Против назначения Медведева проголосовали члены фракции «Справедливая Россия», членом которой (партии) является и Дмитрий Чусовитин (состоит в Чкаловском местном отделении Екатеринбурга). Несмотря на своё желание, Дмитрий остался не у дел (о, как неожиданно!). Почему руководство регионального отделения «Справедливой России» во главе с Геннадием Ушаковым позволило себе такой выпад в адрес Президента, которого эсеры поддержали на выборах, неизвестно.