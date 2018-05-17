На Урале дефицит вакцины от ветрянки

14:58 | 18.05.2018

С начала 2018 года в Свердловской области зафиксировано 23,1 тысячи случаев заболевания ветряной оспой, что почти вдвое превышает среднемировой показатель. В то же время наблюдается дефицит вакцины: ее нет ни в государственных, ни в частных больницах, а также в аптеках, передает «Российская газета».



Главврач одной из больниц Екатеринбурга рассказал журналистам, что есть сложности с сертификацией, поэтому вакцины в России не будет как минимум до сентября. В пресс-службе Минздрава Свердловской области отметили, что министерство закупает вакцину только в случае эпидемии.





Фото: kiev.express