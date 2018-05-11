Во время ЧМ-2018 в Екатеринбурге возможна вспышка кори

13:07 | 12.05.2018

Во время проведения игр в рамках Чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге возможен завоз коревой инфекции на территорию Свердловской области. О возможном риске предупреждает Роспотребнадзор по региону.



Согласно статистике, за прошлый год в Европе корью были заражены более 21 тысячи человек, а в России был зарегистрирован 721 случай заболевания, из них три — в Свердловской области.



«Еще свежо воспоминание о вспышке кори 2016 года, которая доставила много неприятностей всем – и жителям региона, и медицинским работникам, и гостям Свердловской области»,— отметили в пресс-службе управления и напомнили о необходимости сделать прививку против кори.



Фото: setwalls.ru