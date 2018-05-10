В Екатеринбурге закрыли новую трамвайную линию

Трамвайная улица по улице Татищева в Екатеринбурге прекратила работу.Формально причиной закрытия стало проведение работ по замене трамвайных рельсов на перекрестке проспекта Ленина и улицы Карла Либкнехта. При этом трамваи со стороны района ВИЗ по измененным маршрутам ходят, однако идут они по старой линии, расположенной параллельно. Это связано с тем, что линия по Татищева не имеет поворотов на улицу Московскую. В результате до 14 мая работать она не будет.Новую трамвайную линию по улице Татищева начали строить в 2016 году и планировали запустить на следующий год ко Дню города. Затем сроки несколько раз переносились, и в итоге она заработала только в декабре. По линии пошли вагоны маршрутов № 2 и № 18.