В Каменске-Уральском на мальчика с крыши дома упал шифер

10:35 | 10.05.2018

В Каменске-Уральском прокуратура проводит проверку сообщений СМИ о травмировании ребенка. По имеющейся информации, утром 9 мая возле дома № 32 на улице Октябрьской на 12-летнего мальчика с крыши упал лист шифера.



В результате школьника госпитализировали с рваными ранами щеки. Возможно также сотрясение головного мозга. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает, он находится в больнице.



Прокуратура установила, что дом обслуживает ООО «УК «Дирекция единого заказчика».



«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий выяснит, когда в последний раз проводился ремонт и осмотр кровли многоквартирного дома, кто отвечает за надлежащую эксплуатацию дома и поддержание его технических элементов и конструкций в безопасном для граждан состоянии», — говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.





Фото: ku66.ru