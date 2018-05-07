В Екатеринбурге прошел парад Победы

В Екатеринбурге завершился парад войск, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.Первыми на площади 1905 года по традиции появились ветераны ВОВ во главе с председателем совета ветеранов Свердловской области Юрией Судаковым, а следом за ними — ветераны военных конфликтов, возглавляемые участником боевых действий в Афганистане Евгением Тетериным. Затем на площадь внесли Знамя Победы и флаг Российской Федерации.В параде приняли участие воспитанники Екатеринбургского суворовского военного училища, юнармейцы, парадный расчет Екатеринбургского кадетского корпуса, солдаты, сержанты, офицеры и генералы Центрального военного округа, десантники, сотрудники силовых ведомств и учреждений.Колонну военной техники возглавил легендарный танк Т-34. Также по площади проехали бронированные автомобили «Тигр», танк Т-72Б3, комплексы «Красуха», самоходные пусковые установки ракетного комплекса «Искандер-М», зенитно-ракетные комплексы «Бук-М1», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С-1». Всего в параде приняли участие более 70 единиц техники.— Мы никогда не забудем о том, ценой каких лишений и потерь завоевана Победа. Наши герои — безымянные и известные — всегда с нами. Память о них жива в каждой семье, передается от поколения к поколению, идет вместе с нами в рядах «Бессмертного полка». Мы верны этой памяти и свято храним наследие Великой Победы, — сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который после парада присоединился к рядам «Бессмертного полка».