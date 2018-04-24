В Первоуральске назначили временного главу

11:32 | 26.04.2018

В Первоуральске городской думой принята отставка главы города Валерия Хорева. После принятия отставки прежнего мэра депутаты единогласно проголосовали за назначение исполняющим обязанности главы города одного из замов ушедшего в отставку по собственному желанию Хорева, Игоря Кабеца.



Игорю Кабецу 41 год, он выходец с Первоуральского новотрубного завода, работу начинал учеником токаря. В администрации города работает с декабря прошлого года, отвечал за стратегическое планирование и инвестиции.



Дата выборов нового главы Первоуральска пока не называется.



Напомним, что выбирать главу города будет городская дума по представлению специальной конкурсной комиссии.



Фото: m.shaytanka.ru