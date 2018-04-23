Сити-менеджер Екатеринбурга объяснил, почему не состоялась транспортная реформа

19:14 | 24.04.2018

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб сообщил, что транспортную реформу не удалось провести за пять лет.



— Если по каким-то вопросам можно сказать, что есть другие объективные причины, то транспортная реформа — это только наша, городская тема. Мы не смогли найти слов для горожан, почему это нужно сделать. Но нельзя игнорировать голоса. Когда произошла отсрочка, почему-то те, кто был очень против транспортной реформы, стали против отсрочки, — заявил Якоб. — Мы должны сделать общественный транспорт доступным, потому что только он может вывезти всех горожан. Мы определили пересадочные узлы и начинаем по ним работать. Мы сделали ЦУПП, он сейчас работает в полном объеме. Профильный комитет следит, чтобы в мягкой форме исключать параллельные маршруты. Какие-то можно убрать естественным путём.



Транспортная реформа должна была заработать уже в этом году, но в итоге была перенесена.



Фото: ekburg.ru