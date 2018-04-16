Стали известны самые богатые чиновники свердловского правительства

12:38 | 17.04.2018

Чиновники правительства Свердловской области отчитались о своих доходах за 2017 год. Больше всех заработал первый заместитель губернатора Свердловской области, руководитель администрации губернатора Владимир Тунгусов. Он задекларировал 37,9 млн рублей, а также два автомобиля Lexus LS 600Н, земельный участок и жилой дом.



На втором месте министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, который в прошлом году заработал почти 8 млн рублей. Также он задекларировал гараж и автомобиль Toyota Land Cruiser 200.



Третьим оказался министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов с доходом в 7,4 млн рублей, квартирой 86,9 кв. м. и автомобилем BMW X5 XDRIVE25D.