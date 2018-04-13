Жильцы дома в Верхней Пышме взбунтовались против коммунальщиков из-за «фекальных» стен в подъезде

В Верхней Пышме ремонт в подъезде привел к конфликту между жильцами и коммунальщиками. Как рассказали корреспонденту veved.ru собственники квартир подъезда № 2 дома № 10Б на улице Мичурина, на днях рабочие приступили к покраске стен. После проведения малярных работ у некоторых жильцов заболела голова, а у домашних животных начались приступы рвоты.«Четвертого апреля выходим в подъезд, на часах 23:00, а у нас там выходцы из ближнего зарубежья с кисточками в руках. Время почти полночь! Никаких предупреждений о начале работ, никаких собраний не проводилось, смета с собственниками квартир не согласовывалась. Два дня мигранты поработали и исчезли. Спустя неделю чувствую: запах неимоверный. Выхожу в подъезд — снова красят», — рассказывает одна из жительниц, Алена.По её словам, раньше стены в подъезде были приятного глазу белого цвета, но после проведения работ стали коричневыми, приобретя «фекальный» оттенок. Сам процесс сопровождался технологическими нарушениями, начиная с того, что поверхность не грунтовалась, и заканчивая тем, что по технике безопасности с краской используемого типа (ПФ-115) работать можно только в хорошо проветриваемом помещении, тогда как окна в подъезде были закрыты.«Данная краска, как правило, используется для наружных работ, у нее достаточно высокий уровень токсичности, она не соответствует по нормам для жилых помещений в части пожароопасности, так как легковоспламеняемая. У нас в 90 % квартир — дети. Пришел мастер ЖЭУ, говорит: чем было, тем и покрасили. 50 лет красили и красить будем», — продолжает Алена.Жильцы обратились в управляющую компанию (дом обслуживает УК «Сити-сервис») с просьбой приостановить работы до решения собственников квартир, но на следующий день рабочие снова взялись за свое, после чего на место были вызваны сотрудники полиции, которые смогли задержать одного из гастарбайтеров. Сегодня, 16 апреля, инициативная группа намерена встретиться с руководством УК, чтобы найти выход из сложившейся ситуации.