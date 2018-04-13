На свердловской железной дороге сошел с рельсов электровоз

14:53 | 16.04.2018

Сегодня утром, около шести часов по московскому времени на станции Кордон участка Пермь – Екатеринбург Свердловской железной дороги произошла авария: электровоз сошел с рельсов и задымился.



По данным пресс-службы Свердловской железной дороги, пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. Поезда пустили по соседнему пути. Сейчас устанавливаются причины аварии.





Фото: donetskrail.com