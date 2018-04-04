Улицы Екатеринбурга приводят в порядок после зимы

19:54 | 7.04.2018

Жители Екатеринбурга заметили, что дороги в городе моют со специальным раствором.



«К ЧМ еще и не такое увидим», — скептически комментируют это в социальных сетях горожане, связывая проводимую уборку с подготовкой к предстоящему ЧМ по футболу в 2018 году.



Однако администрация Екатеринбурга утверждает, что город прибирают в рамках банального весеннего месячника: «Это ежегодная процедура, чтобы сделать наш город чище. Ничего нового или необычного в ней нет».



Также в планах администрации до 30 апреля убрать мусор из городских лесов и парков, очистить улицы города от лишних рекламных объявлений и прибраться во дворах и на других территориях. Помимо этого, планируется провести общегородской День чистоты 21 апреля, в субботу.





Фото: fototerra.ru