Рядом с Управлением железной дороги в Екатеринбурге вырубили рябиновый сквер

11:30 | 7.04.2018

В сквере на улице Печерской, который находится рядом с управлением Свердловской железной дороги, вырубили все деревья (клёны и рябины). Произошедшее огорчило жителей района.



Как рассказываютв пресс-службе Свердловской железной дороги, сквер на улице Печерской ждёт реконструкция. Там высадят новые деревья и поставят скамейки, но перед этим обновят коммунальные сети, которые проходят под сквером.



— Запланировано обновление зелёного фонда: вместо старых деревьев будут высажены новые многолетние деревья и кустарники. Работы будут проведены с сохранением баланса зелёных насаждений. В сквере будут высажены яблони, несколько видов декоративного кустарника, разбиты цветники, установлены скамейки и урны, - сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.



Все работы планируют завершить летом этого года.



Фото: studfiles.net