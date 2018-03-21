В 2018 году столица Урала станет местом проведения заседания Священного синода РПЦ

11:27 | 22.03.2018

В 2018 году Патриарх Московский и всея Руси Кирилл планирует провести несколько заседаний Священного синода — высшего органа церковного управления: в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Минске, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря предстоятеля церкви, священника Александра Волкова.



«В этом году вообще будет несколько заседаний Синода в разных городах помимо Москвы. Это связано с тем развитием, которое сейчас происходит в Русской церкви, в частности созданием новых епархий и митрополий. Например, планируется, что летом собрание высшего органа церковного управления пройдет в Екатеринбурге, а весной — в Санкт-Петербурге», — рассказал Волков.



Напомним, что в состав Екатеринбургской митрополии входят Екатеринбургская, Каменская и Нижнетагильская епархии. Планируется также учредить четвертую — Серовскую.





Фото: mospat.ru