Екатеринбуржцев предупредят о сносе телебашни звуками сирены

20:05 | 21.03.2018

В объявлениях на стенах домов, расположенных неподалеку от недостроенной телебашни, предупредили о мерах безопасности в день сноса.



Согласно опубликованной информации, 24 марта в 8:30 утра в течение 30 секунд будет звучать сирена — предупредительный сигнал. А в 9 часов утра — прямо перед сносом башни — прозвучат два сигнала сирены.



Также в объявлении указаны рекомендации о поведении во время взрыва. Так, например, находящимся в зданиях, обращенных окнами в сторону телебашни, не следует подходить к окнам ближе чем на два метра.



Периметр взрывных работ будет ограничен улицами Розы Люксембург, Декабристов, 8 Марта, Куйбышева. Пешеходов просят находиться на этом ограниченном периметре.



Также известно, что 24 марта с 09:00 до 11:00 будут закрыты станции метро от «Площади 1905 года» до «Ботанической».



Фото: ekabu.ru