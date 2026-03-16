В Екатеринбурге невезучему щенку подыскивают дом
Фото: благотворительный фонд «ЗооЗащита» / zooekb.ru
Собачке по имени Лариса уже несколько раз не везло в её короткой жизни. Малышке всего четыре месяца, но она уже дважды испытала на себе предательство.
Лариса пристраивали уже дважды, но оба раза она возвращалась к волонтёрам. Оказывалось, что люди брали её в качестве домашней симпатичной игрушки, а когда выясняли, что за животным — даже таким маленьким — нужны уход и забота — отдавали Ларису обратно.
На сей раз опекуны Ларисы решили жёстче подойти к выбору дома для собачки. Они выдвигают ряд обязательных требований к желающим приютить Ларису. Отдадут её только людям от 20 лет, относящимся к домашним питомцам, как к полноценным членам семьи. Чтобы обезопасить малышку от третьего отказа, пристройство будет оформлено по договору об ответственном содержании.
Как уверяют волонтёры, характер у Ларисы — настоящее золото. Она нежная и спокойная, но при этом в ней живёт задор щенка, который любит играть, резвиться и дарить радость. Поначалу малышка может проявлять пугливость, но быстро адаптируется и проявляет дружелюбие.
Связаться с куратором Ларисы можно по телефону: +79931010816 (Арина) либо в личном профиле в ВК по ссылке: vk.com/aaaraaaa. Мероприятие для возрастной категории 18+
