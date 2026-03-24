В выходные дни поезд Туринск – Ирбит – Екатеринбург будет ходить по новому расписанию

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

С 29 марта изменится график движения дневного пригородного поезда, следующего по маршруту Туринск – Ирбит – Екатеринбург. Нововведения коснутся выходных дней, когда состав будет отправляться позже на два с половиной часа.Как сообщает администрация Свердловской железной дороги, отныне поезд будет курсировать под номером 7063 вместо прежнего 7033. Согласно новому графику, со станции Туринск-Уральский поезд будет отправляться в 17 часов 27 минут. Станцию Ирбит состав покинет в 18 часов 36 минут. В Екатеринбург поезд прибывает в 22 часа 43 минуты. Таким образом, время пребывания в Ирбите увеличится, что особенно оценят туристы.Новое расписание разработано с учётом пожеланий пассажиров, совершающих поездки выходного дня. Жители и гости Свердловской области теперь смогут более комфортно планировать свое время в Ирбите. У них появится возможность дольше гулять по старинному уральскому городу и знакомиться с его достопримечательностями.По будним дням на этом же маршруте продолжит работать пригородный поезд №7033. Его расписание остаётся без изменений. Мероприятие для возрастной категории 18+