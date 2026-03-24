В выходные дни поезд Туринск – Ирбит – Екатеринбург будет ходить по новому расписанию

16.27 Вторник, 24 марта 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
С 29 марта изменится график движения дневного пригородного поезда, следующего по маршруту Туринск – Ирбит – Екатеринбург. Нововведения коснутся выходных дней, когда состав будет отправляться позже на два с половиной часа.

Как сообщает администрация Свердловской железной дороги, отныне поезд будет курсировать под номером 7063 вместо прежнего 7033. Согласно новому графику, со станции Туринск-Уральский поезд будет отправляться в 17 часов 27 минут. Станцию Ирбит состав покинет в 18 часов 36 минут. В Екатеринбург поезд прибывает в 22 часа 43 минуты. Таким образом, время пребывания в Ирбите увеличится, что особенно оценят туристы.

Новое расписание разработано с учётом пожеланий пассажиров, совершающих поездки выходного дня. Жители и гости Свердловской области теперь смогут более комфортно планировать свое время в Ирбите. У них появится возможность дольше гулять по старинному уральскому городу и знакомиться с его достопримечательностями.

По будним дням на этом же маршруте продолжит работать пригородный поезд №7033. Его расписание остаётся без изменений.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В Серовском транспортном районе с рельс «сбежал» поезд
24 марта 2026
В Ирбитском районе водитель скончался после внезапного недомогания за рулем
15 марта 2026
За задержку поезда Свердловскую пригородную компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей
23 марта 2026
Свердловская область получит более 130 новых автобусов для городов региона
19 марта 2026

