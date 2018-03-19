Евгений Куйвашев и Сергей Вахруков провели совместное антитеррористическое совещание

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и заместитель секретаря Совета безопасности России Сергей Вахруков провели совместное совещание с членами антитеррористической комиссии и оперативного штаба Свердловской области.«Свердловская область — серьезный регион, в котором сосредоточено большое количество стратегических объектов, мест массового пребывания. На территории области находится много приезжих, туристов, трудовых мигрантов. Соответственно, Свердловской области мы уделяем очень и очень пристальное внимание», — отметил в ходе совещания Сергей Вахруков.На совещании обсудили меры по обеспечению безопасности во время чемпионата мира по футболу, в том числе внедрение комплекса «Безопасный город», включающего в себя установку систем видеонаблюдения в торговых центрах, спортсооружениях, супермаркетах и на других объектах.