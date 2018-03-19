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10:36 | 21.03.2018

В Екатеринбурге задержали мужчину и женщину с крупной партией наркотиков

Сегодня ночью при патрулировании сотрудники Росгвардии задержали граждан с крупной партией наркотиков. Это произошло на улице Совхозной. Росгвардейцы прибыли на вызов и обнаружили рядом с одним из домов мужчину и женщину, которые попытались скрыться во дворах. При этом женщина выбросила в снег сумочку.

После задержания подозрительных граждан прибывшая следственно-оперативная группа изъяла сумочку, в которой обнаружен 491 пластиковый пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Сейчас вещество отправлено на экспертизу.

© «Вечерние Ведомости»

 


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