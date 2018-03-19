Коммунальная авария на улице Стахановской ликвидирована

10:18 | 21.03.2018

Сегодня ночью на Уралмаше устранили коммунальную аварию на магистральном трубопроводе, расположенном на улице Стахановской.



Напомним, что накануне ночью из-за аварии было ограничено теплоснабжение 300 домов. Позже зону ограничения сократили до 28 домов.



— 21 марта в 01:46 ремонтные бригады Екатеринбургской теплосетевой компании устранили аварию по ул. Стахановской в Екатеринбурге. Теплоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.





Фото: пресс-служба ЕТК