ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 20 марта 2018 года

Согласно данным УГИБДД по Свердловской области, за 20 марта произошло 2 ДТП с пострадавшими, 2 человека получили травмы различной степени тяжести.Так, в 10:00 в Екатеринбурге на улице Блюхера водитель автомашины «Субару-Форестер» допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги на запрещающий (красный) сигнал светофора справа налево по ходу движения транспортного средства.В результате ДТП пешеход — молодой человек 1999 г. р. — доставлен в ГКБ № 23, диагноз: ЗЧМТ.В 01:15 в Североуральске на перекрестке улиц Каржавина — Белинского водитель автомашины ВАЗ-21120 при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу автомашине ВАЗ-21099, двигающейся по главной дороге.В результате ДТП девушка 1991 г. р., пассажир автомашины ВАЗ-21099 (в момент ДТП находилась на заднем сиденье слева, не пристегнута ремнем безопасности, постановление по ст. 12.29 КоАП РФ), самостоятельно в 13:00 обратилась в ГБ, диагноз: перелом плечевой кости, ушиб головы.Водителей в нетрезвом состоянии — 30Выезд на полосу встречного движения — 41Непредоставление преимущества пешеходам — 296Нарушения водителями маршрутного транспорта — 48Детские удерживающие устройства — 87Ремни безопасности — 851Фото и информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.