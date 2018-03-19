В тагильской колонии появился салон красоты

В ИК-6 Нижнего Тагила появился свой салон красоты. Кроме стрижки, укладки, окрашивания волос, плетения кос, осужденные женщины теперь могут воспользоваться такими процедурами, как SPA-ламинирование и колорирование.Для салона красоты приобрели новую мебель и даже специальную раковину.— Весь февраль бригада строителей во главе с бригадиром-осужденной Ольгой Хитровой работала над тем, как преобразить парикмахерскую в настоящий женский салон красоты. На смену серому и мрачному интерьеру пришёл сочный и умеренный хай-тек, — рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.Сейчас в ИК-6 находится более 900 женщин. Они работают в швейном производстве и на сельхозучастке.