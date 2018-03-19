На территории «Екатеринбург-Арены» можно будет воспользоваться услугами Wi-Fi

22:42 | 19.03.2018

В период Чемпионата мира по футболу на территории «Екатеринбург-Арены» болельщики смогут воспользоваться услугами бесплатной сети Wi-Fi. На организацию сети будет потрачено более 1, 5 млн рублей.



Согласно порталу госзакупок, заказчиком выступает предприятие «Спорт-Инжиниринг». В технической документации отмечено, что подрядчик должен обеспечить постоянный доступ к сети Интернет сотрудникам FIFA и других служб и даже болельщикам. Скорость передачи в стандартный период суммарно по двум каналам связи должна составлять 100 Мбит в секунду, а в «исключительный период» — не менее 10,5 Гбит в секунду.



Добавим, что услуга беспроводного интернета на территории стадиона будет предоставлена с 1 апреля по 31 декабря 2018 года. Планируется, что воспользоваться Wi-Fi можно будет круглосуточно.



Фото: 1ul.ru