В Свердловской области возбуждено 16 уголовных дел из-за незаконной рубки деревьев

15:17 | 19.03.2018

В Свердловской области подвели итоги межведомственной оперативно-профилактической операции «Лес», которая проходила с 1 по 9 марта.



После 300 рейдов возбуждено 16 уголовных дел за незаконную рубку и 9 административных дел за транспортировку древесины без сопроводительных документов. Кроме того, выявлено пять незаконных рубок: в Кушвинском, Егоршинском и Нижне-Сергинском лесничествах, а также шесть нарушений правил заготовки древесины.



Отметим, что за транспортировку древесины без соответствующих документов должностным лицам грозят штрафы в размере от 30 до 50 тысяч рублей с конфискацией древесины и транспортного средства, юридическим лицам – штрафы от 500 до 700 тысяч рублей.