Свердловский адвокат Борис Искандарян останется сидеть в тагильском СИЗО

14:50 | 19.03.2018

Свердловский областной суд сегодня, 19 марта, оставил в силе решение Ленинского районного суда Екатеринбурга, который отказал защите адвоката Бориса Искандаряна в признании постановления следователя в части обеспечения его безопасности и содержания в ИК-13 незаконным и необоснованным.



Вероятно, Борису Искандаряну несколько некомфортно сидеть в следственном изоляторе при ИК-13 (исправительная колония для бывших сотрудников правоохранительных органов) среди экс-силовиков, нежели в екатеринбургском СИЗО-1. По сообщениям СМИ, через Искандаряна ранее можно было решить вопрос по более комфортным условиям содержания в СИЗО-1, поэтому отказ в удовлетворении ходатайства адвоката весьма логичен.



Напомним, что Борис Искандарян обвиняется в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере. По версии следствия, в октябре 2017 года обвиняемый требовал от родственников одного гражданина, в отношении которого проводилась проверка по факту приобретения и хранения им наркотических средств, несколько миллионов рублей за решение вопроса о непривлечении этого гражданина к уголовной ответственности. После того, как адвокат получил часть оговоренной суммы, он был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Свердловской области.



Известно, что Борис Искандарян, как и другие члены его семьи, специализировался на защите наркоторговцев (например, Павла Захарова, которого задержали на железнодорожном вокзале Екатеринбурга с 400 граммами кокаина).



Фото: Яромир Романов, znak.com