Усадьбу Железнова в Екатеринбурге передали в концессию частному инвестору

19:29 | 28.02.2018

Сегодня усадьба Железнова, расположенная в Екатеринбурге, была передана в концессию. Ключи от старейшего здания города были вручены компании «СтройИнвест», которая вложит в реконструкцию объекта 380 млн рублей.



Согласно соглашению, концессия продлится 30 лет, причем первые шесть уйдут на реставрацию. Памятник архитектуры регионального значения станет бутик-отелем. По словам представителя компании «СтройИнвест» Алексея Бусыгина, в планах организации — размещение в здании трех-четырех гостиничных номеров, а также ресторан. При этом в бутиковой зоне возможна картинная галерея, размещение произведений камнерезного искусства и народных промыслов. Примечательно, что право собственности на объект останется за государством.



Напомним, купец и Алексей Железнов стал хозяином усадьбы в начале XX века. Во время революции в здании недолгое время располагался штаб белогвардейцев, а в советские годы оно было национализировано. Последние пять лет здание пустовало. В городе родилась легенда о том, что по усадьбе бродит призрак жены Железнова.



Фото: cre.ru