Известный екатеринбургский колбасник разворотил чердачный люк в многоквартирнике на Пионерке

Руководитель УК «Урал-СТ» Оксана Емельченко

Жильцы многоквартирника на Пионеров, 12/2, стали жертвами произвола со стороны работников одного из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий Урала — комбината «Хороший вкус». Несколько лет назад в обход согласований с собственниками и УК от подстанции к колбасному киоску через крышу жилого дома был проведен электрический кабель. Сегодня он требует ремонта, поэтому в очередной раз без каких-либо согласований своих действий с управляющей компанией и жильцами электрик от компании «Хороший вкус» самовольно срезал замок чердачного люка с целью отремонтировать аварийный кабель, из-за которого торговая точка оказалась обесточена.Неравнодушные жители сообщили сотрудникам УК «Урал-СТ» о несогласованном проникновении в места общего пользования. Вовремя подоспевшие представители управляющей компании предотвратили несанкционированные ремонтные работы. На месте вскрытия люка оказались два сотрудника полиции, которые спокойно наблюдали за срезанием замка и отказались комментировать происходящее. Документов, разрешающих проникновение на крышу, у правоохранителей также не оказалось. Сам электрик отказался признавать факт взлома, собрал оборудование и ушел.Теперь УК «Урал-СТ» вынуждена производить замену срезанного замка в рамках работ по содержанию жилья, то есть, по сути, решать проблему за счет средств жильцов.«Доступ в места общего пользования жилого дома и размещение в них каких-либо посторонних объектов или сетей возможен только с разрешения собственников квартир и управляющей компании. Однако работы не были согласованы как во время прокладки кабеля, так и при нынешней попытке его ремонта. Ни аварийно-диспетчерская служба, ни руководство УК не получали соответствующих обращений от компании. Поэтому мы рассматриваем данные действия как самовольное проникновение. Кроме того, нахождения кабеля на крыше здания и несанкционированные ремонтные работы на чердаке — это небезопасно и может закончиться ЧП», — комментирует ситуацию руководитель УК «Урал-СТ» Оксана Емельченко.В компании также отмечают, что срезание замков без согласования с УК или без решения суда является противоправным действием и порчей общего имущества дома. Управляющая компания вправе потребовать от комбината «Хороший вкус» возмещения затрат на установку нового замка. Кроме того, «Урал-СТ» планирует обратиться в правоохранительные органы за разъяснениями.