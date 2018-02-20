Дело блогера Колясникова перевели из Карелии в Екатеринбург

17:23 | 21.02.2018

Адвокат Анастасия Удеревская добилась выделения иска против екатеринбургского блогера Сергея Колясникова и его переноса. Теперь судебный процесс будет проходить в уральской столице, а не в Карелии. Об этом сам Колясников рассказал порталу veved.ru в интервью.



Напомним, речь идет о претензиях карельской компании «Сана+» к блогеру и требовании от него возместить ущерб деловой репутации. В прошлом Сергей подробно освещал конфликты в Карелии, где, по его словам, в течение 10 лет компания выдает займы на кабальных условиях, а затем отнимает у людей жилье.



Сергей Колясников уверен, что в Екатеринбурге ему будет проще доказать свою правоту в суде. «У нас регион правовой», — говорит он, сравнивая Урал с Карелией, которую он назвал «вторым Дагестаном, до которого еще руки не дошли».



«Можно улыбаться, глядя на потуги истцов, но есть нюанс — это элиты Карелии, которые намертво спаяны с силовиками и чиновниками региона, все надзорные структуры под контролем, и даже в арбитражном суде работают — бинго! — родственники», — пишет он в онлайн-дневнике.



Фото: vbloknot.com