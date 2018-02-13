Оружие, которым убили семиклассника в Нижнем Тагиле, принадлежало его отцу

20:39 | 13.02.2018

Появились первые подробности того, что случилось с погибшим от огнестрельного ранения семиклассником в Нижнем Тагиле. Как сообщил источник, с криминалом эту историю не связывают.



По предварительным данным, оружие, которое фигурирует в расследовании, принадлежало отцу погибшего ребёнка. При этом, как говорят местные жители, это было ружьё.



«Сейчас изучается подноготная — что могло толкнуть ребёнка на такой шаг, если это суицид, — уточняет источник, — ведь должно было случиться что-то исключительно серьёзное. Есть и другая версия, которая не может быть неотработанной. Это неосторожное обращение с оружием».



Напомним, что мальчик погиб в пятницу. Отец нашел его тело на садовом участке около их частного дома. До этого его долгое время искали.





Фото: nugazeta.ru