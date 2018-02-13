Мальчик, которого в январе на улице Селькоровской сбила машина, скончался в больнице

19:28 | 13.02.2018

Инцидент произошел 17 января. Водитель Mazda ехал со стороны улицы Титова к Горному Щиту. На пешеходном переходе он сбил 7-летнего мальчика, который переходил дорогу на зеленый. За рулем машины был 41-летний мужчина со стажем вождения 7 лет. На записи авторегистратора одного из очевидцев видно, как школьник перебегает дорогу. Один из автомобилей останавливается перед ним, а другой — нет.



Сегодня ребенок скончался в больнице. Как рассказывают очевидцы, на месте аварии появились венки, висит портрет ребенка.



Фото: 1ZOOM.ru