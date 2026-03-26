Возрастное ограничение 18+
К восьми годам приговорили бывшего налоговика за взяточничество в Екатеринбурге
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приговорил к длительному лишению свободы бывшего налогового инспектора Руслана Шаехова.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, осуждённый получал взятки на постоянной основе с 2018 по 2023 год за то, что «закрывал глаза» на нарушения, во время проверок торговых павильонов. Сообщается, что ему платили от 7 до 325 тысяч рублей, чтобы избежать административной ответственности за торговлю без оформления ИП или юрлица, а также за отсутствие кассовой техники.
Суд признал его виновным во взяточничестве (ч. 3, 5 ст. 290 УК РФ) и приговорил к 8 годам в исправительной колонии строгого режима. Также бывшего налоговика наказали штрафом в размере 3 миллионов рублей и запретом работать в госорганах на 7 лет.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, осуждённый получал взятки на постоянной основе с 2018 по 2023 год за то, что «закрывал глаза» на нарушения, во время проверок торговых павильонов. Сообщается, что ему платили от 7 до 325 тысяч рублей, чтобы избежать административной ответственности за торговлю без оформления ИП или юрлица, а также за отсутствие кассовой техники.
Суд признал его виновным во взяточничестве (ч. 3, 5 ст. 290 УК РФ) и приговорил к 8 годам в исправительной колонии строгого режима. Также бывшего налоговика наказали штрафом в размере 3 миллионов рублей и запретом работать в госорганах на 7 лет. Мероприятие для возрастной категории 18+
