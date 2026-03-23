Почти 1,8 млн заплатит экс-заведующая детсадом в Екатеринбурге за фиктивное трудоустройство подруг
Фото: Кировский районный суд Екатеринбурга
Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал бывшую заведующую детским садом за фиктивное трудоустройство знакомых.
Согласно материалам дела, в период с февраля 2022 года по октябрь 2023 года осуждённая трудоустроила трёх своих подруг на работу в садик. Они получали зарплату, занимая должности помощника повара, уборщицы и кастелянши, но фактически не выполняли свои обязанности. Так, «помощница повара» заработала 441 тысячи рублей, «уборщица» – почти 386 тысяч, а «кастелянша» – около 137 тысяч, рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Суд признал экс-заведующую виновной в мошенничестве по части 3 статьи 159 УК РФ и назначил штраф в размере 800 тысяч рублей. Также с осуждённой взысканы 960 тысяч рублей, которые «заработали» её подруги.
Приговор пока не вступил в законную силу.
