Два человека погибли в пожарах за сутки в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За минувшие сутки МЧС Свердловской области зарегистрировало два пожара с трагическим исходом.
Один из них произошёл в Новолялинском районе в посёлке Лобва на улице Христофорова, где загорелась стена жилого дома. Площадь пожара составила один квадратный метр, с огнём справились всего за две минуты. В результате ЧП, к сожалению, погиб человек.
Второй пожар, унёсший жизнь, произошёл в Верхнем Пышме. О нём мы рассказывали накануне.
«Во всех случаях жилье не было оснащено пожарным извещателем, который мог предупредить о возгорании»,
– подчеркнули спасатели.
За сутки в Свердловской области потушили крупный пожар, спасли восемь человек и нашли погибшего
29 марта 2026
29 марта 2026