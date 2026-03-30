К лишению свободы приговорили двух екатеринбуржцев за торговлю рецептурными лекарствами
Фото: прокуратура Свердловской области
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по делу о незаконном обороте сильнодействующих веществ. Виновными признаны двое местных жителей – Михаил Быков и Елена Тетерина.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, с ноября 2022 года по август 2023 года осуждённые через интернет торговали лекарствами с сильнодействующими веществами, которые незаконно покупали в аптеках с помощью поддельных рецептов.
Суд признал их виновными в незаконном обороте сильнодействующими веществами и покушении на незаконный сбыт таких веществ (ч. 2 ст. 234, ч. 3 ст. 30, чч. 2 ст. 234 УК РФ). Быкову назначено 4 года в исправительной колонии строгого режима, а Тетериной – с учётом частичного присоединения неотбытого наказания по ранее вынесенному приговору – 10 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.
Также у осуждённых конфискованы телефоны, с которых они продавали рецептурные лекарства.
