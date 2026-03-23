Житель Нижнего Тагила аннулировал отцовство после ДНК-теста на родство с сыном

12.41 Понедельник, 30 марта 2026
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле суд удовлетворил иск мужчины, который семь лет воспитывал мальчика, не зная, что он не его биологический отец.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, сведения об отцовстве были внесены на основании совместного заявления родителей семь лет назад при рождении ребёнка.

«Истец полагал, что является биологическим отцом мальчика, поскольку на момент рождения ребёнка состоял в браке с его матерью. Однако позже женщину одолели сомнения в отцовстве ребёнка, она поделилась своими соображениями с бывшим мужем»,

– рассказали в пресс-службе.


Мужчина сделал ДНК-тест, и подозрения его бывшей супруги подтвердились: родственной связи между ним и мальчиком, которого он воспитывал, не было. Тогда он обратился в суд с просьбой аннулировать запись об установлении отцовства. Мать ребёнка не возражала против удовлетворения иска.

В результате суд исключил сведения о мужчине из актовой записи о рождении ребёнка и аннулировал его отцовство.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

