В Свердловской области более двух млн рублей взыскали с лесоэкспортера за контрабанду дерева
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области по иску транспортного прокурора с лесоэкспортёра в пользу государства взыскали более двух миллионов рублей.
Как рассказали в Уральской транспортной прокуратуре, основанием для предъявления иска стали незаконные действия директора организации-лесоэкспортёра, осуждённого за контрабанду более 226 кубометров пиломатериалов хвойных пород.
Транспортный прокурор потребовал взыскать сумму, эквивалентную стоимости незаконно проданных за границу пиломатериалов, и суд это требование удовлетворил.
