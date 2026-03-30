В Авито рассказали, как быстрее нанимать сотрудников





– комментирует Елена Котусова, CMO «Авито Работы». «Для малого бизнеса, где собственник решает и операционные, и кадровые задачи, время становится критичным ресурсом. Мы хотим напомнить, что даже без собственного HR‑отдела можно нанимать просто и эффективно, чтобы сосредоточиться на главном – развитии своего дела»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В малом и микробизнесе остро стоит вопрос скорости подбора сотрудников, так как она напрямую влияет на работу компании. Предпринимателям важно быстро находить специалистов, чтобы не замедлять рабочие процессы и не перегружаться задачами найма, сохраняя фокус на развитии и операционном управлении бизнесом.Нередко в таких компаниях нет отдельного HR-отдела, и задачи по подбору обычно берут на себя собственники или руководители. В этом случае можно использовать цифровые сервисы для публикации объявлений, сбора откликов и первичного отбора кандидатов. Это позволит оптимизировать процесс подбора и сократить скорость найма. Об этом рассказали в «Авито Работе».По словам представителей сервиса, цифровые инструменты позволяют работодателю самому пройти базовые этапы найма – разместить вакансию, получить отклики, отсмотреть кандидатов и выйти с ними на связь без посредника в виде кадровой службы.В «Авито Работе» считают, что такой формат стал ответом на изменения рынка труда. Работодатели пытаются сократить время на поиск людей и снизить нагрузку на команду там, где кадровую функцию приходится брать на себя самому бизнесу.Мероприятие для возрастной категории 18+