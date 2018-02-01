Свердловский гарнизон полиции посетили гости из Москвы

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института Министерства внутренних дел Российской Федерации посетили свердловский гарнизон полиции.Начальник регионального главка генерал-лейтенант Михаил Бородин рассказал коллегам о состоянии дел в сфере борьбы с преступностью и профилактики правонарушений, а также о подготовке к выборам президента, чемпионату мира по футболу и другим значимым событиям.После торжественной церемонии вручения сотрудникам органов внутренних дел 239 новых автомобилей состоялось совещание.«С докладом о системе формирования общественного мнения, об использовании научных и методических разработок выступил заместитель начальника ВНИИ Дмитрий Бражников. В обсуждении этого важного вопроса, на основании которого дается оценка любому территориальному органу, были задействованы руководители структурных подразделений главка и общественники, которые поделились своим многолетним опытом в данной сфере», — рассказал пресс-секретарь ГУ МВД области Валерий Горелых.После совещания представители ВНИИ провели в Уральском юридическом институте МВД России инструктаж с интервьюерами, которые будут проводить опрос общественного мнения на территории столицы Среднего Урала и в районных центрах.