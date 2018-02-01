Пьяный житель Кировграда напал на брата с ножом на рыбалке

14:59 | 13.02.2018

Житель Кировграда предстанет перед судом за убийство брата. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, 27 августа 2017 года мужчины отправились на Нейво-Рудянское водохранилище на рыбалку. Там на фоне алкогольного опьянения между ними возник конфликт, и подсудимый нанес несколько ножевых ранений в грудь и плечо брата.



Медикам не удалось спасти жизнь пострадавшего, и 8 сентября он скончался. В отношении его брата возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».