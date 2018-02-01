На Урале банкротят директора уникального завода

14:41 | 13.02.2018

Бессменный директор качканарского завода «Металлист» Раис Гарифулин может быть признан банкротом. В Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление от ПАО «Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики» о признании топ-менеджера предприятия финансово несостоятельным. Сумма исковых требований составляет более 404 миллионов рублей.



Ранее требования финансового характера со стороны «Россельхозбанка» были направлены непосредственно к самому предприятию — ОАО «Металлист». Банк через суд взыскал 96 миллионов рублей, а также обратил взыскание на заложенное имущество по договору о залоге оборудования в виде линии производства свай чешского производства (стоимостью более 120 миллионов рублей) путем реализации на публичных торгах.



Отметим, что завод является вторым по численности предприятием в городе Качканаре. Завод является крупнейшим в РФ производителем запасных частей для горнодобывающей и металлургической промышленности.



Фото: новыйкачканар.рф