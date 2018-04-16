Анонсы
10:35 | 18.04.2018
Анонсы событий на 18 апреля
К участию в проекте привлекаются молодые люди в возрасте до 35 лет: школьники, студенты, магистранты, аспиранты вузов стран Евразии, а также представители бизнес-структур.
Свои работы на суд жюри представят 22 финалиста конкурса. Защита пройдет по двум направлениям: «Технологические и инженерные решения для охраны и рационального использования водных ресурсов» и «Экологическая культура и мировоззрение».
В числе экспертов выступят: заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вячеслав Петров, научный руководитель конкурса, глава общественного совета при Минприроды Галина Пахальчак, заведующий кафедрой экологии УрФУ, академик РАН Владимир Большаков, доцент университета Обуда (Венгрия) Ноэми Пиритц, а также представители промышленных предприятий и научных кругов.
Конкурс проводится с 2010 года, он направлен на привлечение внимания и потенциала творческой молодежи к поиску современных, эффективных решений проблем в сфере охраны окружающей среды, экологической безопасности и комплексного природопользования.
10:00 МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» (бул. Экспо, 2). Губернатор Евгений Куйвашев проведет совещание с главами муниципалитетов Свердловской области, а также заседание совета при губернаторе по приоритетным стратегическим проектам Свердловской области.
В 10.00 начнется совещание с главами муниципальных образований. С докладом об итогах социально-экономического развития региона и перспективах выступит первый заместитель губернатора Алексей Орлов. Министр экономики и территориального развития Александр Ковальчик расскажет о ходе реализации мероприятий по строительству и объектов в регионе.
Временно исполняющий должность начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев представит доклад об организации проведения противопаводковых мероприятий на территории региона. С содокладом по этому вопросу выступит глава Туринского городского округа Андрей Белоусов. Министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев выступит с докладом о состоянии категорирования и паспортизации мест массового пребывания людей. Председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских доложит о мероприятиях по празднованию 100-летия профсоюзного движения.
В 12.00 начнется заседание совета по приоритетным стратегическим проектам Свердловской области. О проектной деятельности в исполнительных органах госвласти региона расскажет заместитель руководителя администрации губернатора Евгений Гурарий.
Первый заместитель губернатора Алексей Орлов представит доклад о портфелях проектов в рамках реализации направлений программы «Пятилетка развития».
В формировании программы развития цифровой экономики в Свердловской области расскажет первый вице-губернатор Владимир Тунгусов совместно с рядом содокладчиков. Также члены кабинета министров представят доклады о мерах по повышению доступности и качества первичной медико-санитарной помощи, о результатах рейтингового голосования по благоустройству территорий, об обеспечении устойчивого развития сельских территорий Свердловской области.
Автобус для аккредитованных журналистов отправляется в 8.30 18 апреля от резиденции губернатора (ул. Горького, 21-23).
11:00 Администрация Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, первый этаж, фойе налево от лифтов). Состоится брифинг директора МКУ «Екатеринбургский центр по охране и использованию исторического и культурного наследия» Леонида Генина, посвященный состоянию памятников архитектуры и истории Екатеринбурга.
Напомним, что 18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест. Леонид Васильевич расскажет о количестве зданий-памятников в Екатеринбурге, даст оценку их технического состояния и прокомментирует политику муниципалитета в отношении исторических зданий уральской столицы.
В это же время в фойе откроется выставка, посвященная Дню памятников. На ней будет представлена информация о международной Конвенции о сохранении памятников, работе Администрации города Екатеринбурга по охране памятников и коллекция цитат известных людей о ценности памятников истории.
12:00 Интерфакс-Урал (пр. Ленина, 20а, 502). Состоится пресс-конференция, посвященная проведению музыкального фестиваля "Маяк" в фан-зоне чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге.
13:00 Лаборатория робототехники и 3D-моделирования «Космопорт» (ул. Луначарского, 136). В рамках V «Семихатовских чтений» состоится презентация разработанных свердловскими школьниками уникальных инженерных проектов в сфере ракетостроения, радиоэлектроники и систем управления. В частности, на секции «Инженерных наук» V молодежного форума «Семихатовские чтения» пройдет защита таких проектов, как макет автоматической системы стыковки космических аппаратов; действующая модель планетохода «Кристалл», работающего в автономном режиме и способного находить полезные ископаемые и передавать визуальную информацию; робот-планетоход MARS5; действующий макет глубоководного исследовательского автономного дрона, который позволит в будущем детально и без особых затрат изучать океаническое дно: флору, фауну и саму породу; робот для изучения английского языка; уличный тренажер со встроенным генератором электричества. Подробное описание проектов размещено на официальном сайте лаборатории «Космопорт».
Кроме того, куратор проекта «Космопорт» и лаборатории робототехники и 3D-моделирования НПО автоматики Анатолий Гармашов представит концепцию перспективного направления развития детских инженерных проектов, которые уже скоро будут управляться силой мысли с помощью нейронного контроллера.
Традиционно главной наградой молодежного форума «Семихатовские чтения» является поездка на космодром, во время которой школьники наблюдают за запуском ракеты. В мероприятии 18 апреля примет участие 16-летний изобретатель Петр Чугунов – школьник, который стал победителем III «Семихатовских чтений» и побывал на космодроме, поделится впечатлениями от запуска ракеты.
Напомним, что V молодежный форум «Семихатовские чтения» стартовал в Екатеринбурге 16 апреля. Организаторами мероприятия выступают Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова и лицей №110 им. Л.К. Гришиной при поддержке министерства общего и профессионального образования Свердловской области. Участники форума – школьники 12-18 лет, которым предстоит защитить свои проекты перед экспертами. Всего подростки представят более 120 работ. Традиционно работа форума проходит по пяти секциям: две из них отведены естественным наукам, еще две – инженерным, одна – гуманитарным.
Финал V «Семихатовских чтений» состоится 24 апреля во Дворце молодежи.
16:00 Заксобрание Свердловской области (ул. Б.Ельцина, 10). Под председательством Людмилы Бабушкиной состоится заседание Совета представительных органов муниципальных образований Свердловской области.
В рамках заседания пройдет награждение победителей конкурса представительных органов муниципальных образований, посвященного Дню местного самоуправления.
18:00 Дворец народного творчества (ул. Фестивальная, 12 ). Состоится фестиваль цыганской культуры «Рома России», посвященный Международному дню цыган и 20-летию Екатеринбургской цыганской национально-культурной автономии «Рома Урала».
Помимо цыганских коллективов, на мероприятии выступят с музыкальными номерами и представители других народов.
© «Вечерние Ведомости»
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