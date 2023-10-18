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Про ДВЗЯИ и ядерный взрыв в Тавде, о котором мало кто знает
Колонка главреда Вечерних ведомостей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Министерство общественной безопасности Свердловской области не стало возражать против проведения 22 октября в Екатеринбурге пикета против дератификации Россией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Поэтому скажу пару слов по поводу ДВЗЯИ.
Надо отметить, что этот договор до сих пор не вступил в силу (что очень печально). Но не из-за России. И даже не из-за США, как любит преподносить госпропаганда. Потому что помимо США договор не ратифицировали ещё семь «ядерных» государств — Египет, Израиль, Индия, Иран, КНДР, Китай и Пакистан.
Но сейчас не об этом. Несмотря на то что договор не вступил в силу, фактически он работает — ибо ядерные испытания глаными ядерными державами не проводятся с 1996 года. СССР свои последние испытания провёл в 1990 году, США – в 1992, Китай – в 1996.
А ядерные испытания бывают не только военные но и гражданские. В СССР в общей сложности помимо 715 военных было проведено 124 «мирных» ядерных взрыва. Слово «Мирных» взято в кавычки потому что заряды для взрывов готовили те же военные.
Кстати, в ТОП-5 российских регионов по числу проведённых ядерных взрывов входят три уральских — Пермский край, Башкирия и Оренбургская область. Не обошлось в этих случаях и без негативных последствий в виде радиационного заражения территории. Поэтому свои могильники и зоны отчуждения были и по западную сторону от Уральского хребта, а не только в Челябинской области, где в результате советского атомного проекта оказались заражены несколько водоёмов из системы Каслинских (Челябинских) озёр и река Теча.
Почти во всех случаях ядерные взрывы в Предуралье производились для интенсификации добычи нефти и газа, либо для создания подземных газовых хранилищ.
Хотя в Пермской области в 1971 году взорвали сразу три ядерных заряда в рамках утопического проекта «Тайга» по созданию искусственного канала для переброски вод Печоры в Каспийское море (проект в итоге, естественно, свернули). Все три бомбы были мощностью 15 килотонн – примерно такой же как у знаменитого «Малыша», сброшенного на Хиросиму.
И последствия этих ядерных взрывов аукаются до сих пор.
Например, в 1972 году в Оренбуржье на глубине 702 метра был взорван плутониевый заряд мощностью 12,3 килотонны (объект «Магистраль»). Этот взрыв создал под землёй круглую ёмкость, стенки которой из оплавленной соли должны были стать плотной основой для подземного газового хранилища. Хранилище это носит название «Совхозное» и функционирует до сих пор.
Но подземные соляные ёмкости по прошествии десятилетий эксплуатации стали подмываться солёными водами, произошло разъедание их стенок. Радиоактивный рассол стал воздействовать на трубы, запорную арматуру, загрязняя их радионуклидами.
По идее, меняя эти старые трубы, их уже нельзя отправлять в лом, а можно только захоранивать. Но мы же в России живём и знаем, что на практике делается всё далеко не так, как должно быть в теории.
В прошлом году прогремела история с радиоактивной трубой в центре Челябинска, возле которой фон зашкаливал до запредельных значений. Думаете, откуда она? А вот наверняка с одного из таких объектов нефтяной или газовой промышленности.
«Газпром» тратит ежегодно десятки миллионов рублей на радиационный контроль созданных ядерными взрывами подземных газовых хранилищ, но где гарантии, что всё проконтролируют? Особенно в нынешнее время, когда экология задвигается на второй план.
В Свердловской области атомные бомбы не взрывали. Два самых ближайших к Екатеринбургу ядерных взрыва были в недалеко от пермской Осы и в Тавде. Но не в нашей Тавде, а в Тюменской, близ деревни Берёзовка Нижнетавдинского района – это примерно в 40 километрах от Тавды свердловской. Там тоже создавали в 1967 году подземную ёмкость для нефтепродуктов. Называлась она объект «Тавда». В отличие от ряда других «мирных» взрывов в СССР, которые пошли не по плану и привели к выбросу на поверхность заражённых радиацией веществ, «Тавда» пока не отразилась на экологическом благополучии окружающей территории. Но в 2005 году после проведённых исследований специалисты указали, что продолжение эксплуатации Велижанского водозабора, расположенного в районе объекта «Тавда», может привести к перераспределению потоков подземных вод и к поступлению радиоактивной воды к забоям скважин. А водозабор этот осуществляет водоснабжение Тюмени. Так что объект до сих пор является потенциальным источником опасности.
В Пермском крае (объект «Грифон») всё гораздо хуже. Об этом можно подробнее писало издание 59.ru. Если вкратце, то незапланированный излив на поверхность нефти и радиоактивной воды привёл к тому, что там до сих пор зона отчуждения и могильник – заражена речка и родники, из которых местные жители когда-то брали питьевую воду.
К чему это я – человечество в целом (и Россия в частности) не научилось нивелировать риски, связанные с радиацией, с захоронением радиоактивных веществ. В России в наследство от былых испытаний осталось много радиоактивных объектов, которые невозможно при нынешнем уровне технологического развития дезактивировать. И которые постоянно несут в себе опасность распространения радионуклидов в атмосферу и в почву.
Нам нужные новые такие объекты? По моему убеждению — нет. А что касается взаимного запрета ядерных испытаний, то напомню, что в 1963 году СССР, США и Великобритания договорились о запрете надземных ядерных взрывов ввиду их негативных последствий для экологии. Договорились же как-то – хотя идеологические противоречия между странами в то время были несоизмеримо сильнее, чем сейчас. Значит, можно и сейчас договориться. В конце концов, должна у власть имущих быть ответственность за планету, на которой мы живём.
Надо отметить, что этот договор до сих пор не вступил в силу (что очень печально). Но не из-за России. И даже не из-за США, как любит преподносить госпропаганда. Потому что помимо США договор не ратифицировали ещё семь «ядерных» государств — Египет, Израиль, Индия, Иран, КНДР, Китай и Пакистан.
Но сейчас не об этом. Несмотря на то что договор не вступил в силу, фактически он работает — ибо ядерные испытания глаными ядерными державами не проводятся с 1996 года. СССР свои последние испытания провёл в 1990 году, США – в 1992, Китай – в 1996.
А ядерные испытания бывают не только военные но и гражданские. В СССР в общей сложности помимо 715 военных было проведено 124 «мирных» ядерных взрыва. Слово «Мирных» взято в кавычки потому что заряды для взрывов готовили те же военные.
Кстати, в ТОП-5 российских регионов по числу проведённых ядерных взрывов входят три уральских — Пермский край, Башкирия и Оренбургская область. Не обошлось в этих случаях и без негативных последствий в виде радиационного заражения территории. Поэтому свои могильники и зоны отчуждения были и по западную сторону от Уральского хребта, а не только в Челябинской области, где в результате советского атомного проекта оказались заражены несколько водоёмов из системы Каслинских (Челябинских) озёр и река Теча.
Почти во всех случаях ядерные взрывы в Предуралье производились для интенсификации добычи нефти и газа, либо для создания подземных газовых хранилищ.
Хотя в Пермской области в 1971 году взорвали сразу три ядерных заряда в рамках утопического проекта «Тайга» по созданию искусственного канала для переброски вод Печоры в Каспийское море (проект в итоге, естественно, свернули). Все три бомбы были мощностью 15 килотонн – примерно такой же как у знаменитого «Малыша», сброшенного на Хиросиму.
И последствия этих ядерных взрывов аукаются до сих пор.
Например, в 1972 году в Оренбуржье на глубине 702 метра был взорван плутониевый заряд мощностью 12,3 килотонны (объект «Магистраль»). Этот взрыв создал под землёй круглую ёмкость, стенки которой из оплавленной соли должны были стать плотной основой для подземного газового хранилища. Хранилище это носит название «Совхозное» и функционирует до сих пор.
Но подземные соляные ёмкости по прошествии десятилетий эксплуатации стали подмываться солёными водами, произошло разъедание их стенок. Радиоактивный рассол стал воздействовать на трубы, запорную арматуру, загрязняя их радионуклидами.
По идее, меняя эти старые трубы, их уже нельзя отправлять в лом, а можно только захоранивать. Но мы же в России живём и знаем, что на практике делается всё далеко не так, как должно быть в теории.
В прошлом году прогремела история с радиоактивной трубой в центре Челябинска, возле которой фон зашкаливал до запредельных значений. Думаете, откуда она? А вот наверняка с одного из таких объектов нефтяной или газовой промышленности.
«Газпром» тратит ежегодно десятки миллионов рублей на радиационный контроль созданных ядерными взрывами подземных газовых хранилищ, но где гарантии, что всё проконтролируют? Особенно в нынешнее время, когда экология задвигается на второй план.
В Свердловской области атомные бомбы не взрывали. Два самых ближайших к Екатеринбургу ядерных взрыва были в недалеко от пермской Осы и в Тавде. Но не в нашей Тавде, а в Тюменской, близ деревни Берёзовка Нижнетавдинского района – это примерно в 40 километрах от Тавды свердловской. Там тоже создавали в 1967 году подземную ёмкость для нефтепродуктов. Называлась она объект «Тавда». В отличие от ряда других «мирных» взрывов в СССР, которые пошли не по плану и привели к выбросу на поверхность заражённых радиацией веществ, «Тавда» пока не отразилась на экологическом благополучии окружающей территории. Но в 2005 году после проведённых исследований специалисты указали, что продолжение эксплуатации Велижанского водозабора, расположенного в районе объекта «Тавда», может привести к перераспределению потоков подземных вод и к поступлению радиоактивной воды к забоям скважин. А водозабор этот осуществляет водоснабжение Тюмени. Так что объект до сих пор является потенциальным источником опасности.
В Пермском крае (объект «Грифон») всё гораздо хуже. Об этом можно подробнее писало издание 59.ru. Если вкратце, то незапланированный излив на поверхность нефти и радиоактивной воды привёл к тому, что там до сих пор зона отчуждения и могильник – заражена речка и родники, из которых местные жители когда-то брали питьевую воду.
К чему это я – человечество в целом (и Россия в частности) не научилось нивелировать риски, связанные с радиацией, с захоронением радиоактивных веществ. В России в наследство от былых испытаний осталось много радиоактивных объектов, которые невозможно при нынешнем уровне технологического развития дезактивировать. И которые постоянно несут в себе опасность распространения радионуклидов в атмосферу и в почву.
Нам нужные новые такие объекты? По моему убеждению — нет. А что касается взаимного запрета ядерных испытаний, то напомню, что в 1963 году СССР, США и Великобритания договорились о запрете надземных ядерных взрывов ввиду их негативных последствий для экологии. Договорились же как-то – хотя идеологические противоречия между странами в то время были несоизмеримо сильнее, чем сейчас. Значит, можно и сейчас договориться. В конце концов, должна у власть имущих быть ответственность за планету, на которой мы живём.
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