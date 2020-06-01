Первая полоса
19:35 | 22.06.2020
Генпрокуратура разбирается в успехах уральского полковника
Алексей Богданов заработал на двоих с сожительницей роскошную квартиру и люксовую иномарку
Полковник Алексей Богданов был назначен на должность начальника ФГКУ в ноябре 2016 года. Его предшественник Мухаммед Жубоев был уволен после того, как стало известно о махинациях, которые происходили при его участии в 8-ом Центре заказчика-застройщика внутренних войск МВД России (после реформирования было выведено в другое ведомство).
В феврале 2018 года Жубоев был осужден по ч. 3 ст. 285 («Использование должностным лицом полномочий вопреки интересам службы из личной заинтересованности, повлекшее тяжкие последствия») и ч. 2 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в значительном размере»). Он был приговорен к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со взысканием с него ущерба в размере 193 миллиона рублей.
По версии следствия, Жубоев подписал акты выполненных работ по госконтракту о реконструкции военного городка, на основании которых принял у ООО «Сантехэнергострой» объемы выполненных работ, которые были завышены и фактически не выполнены на общую сумму 43 миллиона рублей, а также незаконно перечислил аванс в сумме 150 миллионов рублей. В последующем за это он получил взятку в виде денег в размере 100 тысяч рублей. Свою вину Жубоев так и не признал.
В последующем контракт с ООО «Сантехэнергострой» был расторгнут, а полковник Жубоев лишился должности – его сменил находившийся в прямом подчинении Жубоева Алексей Богданов, который тогда занимал кресло начальника отделения материально-технического обеспечения воинской части №6895.
Судя по всему, контракт, о котором шла речь в уголовном деле, касается реконструкции комплекса зданий Пятого военного клинического госпиталя, который расположен на Широкой Речке в Екатеринбурге. Уже при Алексее Богданове контракт на завершение реконструкции объекта был передан челябинской компании ООО «Альфастрой» (стоимость контракта более 810 миллионов рублей). В 2018 году этой же компании достался контракт на 436 миллионов рублей на строительство жилого дома для нужд военнослужащих в г. Снежинск Челябинской области. В 2017 году ФГКУ заключило контракт на 352 миллиона рублей на строительство многоквартирника в Тюмени со свердловской компанией ООО «СК Интег», которая то и дело получает многомиллионные госзаказы.
По данным veved.ru, в настоящее время Алексея Богданова проверяют на предмет возможного нарушения требований антикоррупционного законодательства – явились ли поводом реализация заключенных контрактов и освоение бюджетных средств, неизвестно.
По информации издания, в период с января 2017 года по август 2019 года через банкоматы на несколько банковских карт, принадлежащих Богданову, было зачислено наличными 3,3 миллиона рублей. За что были перечислены указанные денежные средства и предстоит установить проверяющим.
Кроме этого, на совместно проживающую с полковником гражданку Л. в 2017 году был оформлен кредит для приобретения люксового автомобиля Jaguar F-Pace, а в 2018 году приобретена в собственность квартира стоимостью более 10,5 миллиона рублей, из них с привлечением ипотечного кредита 2,5 млн. рублей. Всего через 6 месяцев ипотека была погашена полностью. Что любопытно, доход гражданки Л. за три года составил не более 800 тысяч рублей.
Военной прокуратуре сейчас предстоит установить, не является ли Л. номинальной собственницей транспортного средства и недвижимости. В случае, если проверка выявит факты нарушений, полковнику грозит увольнение в связи с утратой доверия.
Иван Морозов, Максим Бойков © «Вечерние ведомости»
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